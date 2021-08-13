Семак об удалении Кузяева: «Он играл в мяч, то же самое и в первом моменте. Судейство – один из факторов, помешавших нам сыграть лучше»

Главный тренер эмоционально высказался о судействе после матча 4-го тура против (1:1).

– Когда Кузяев получил первую желтую карточку, вы что-то ему сказали. Вы говорили, чтобы он играл аккуратнее?

– Нет, он сыграл в мяч. В первом моменте никакой желтой карточки, мне кажется, и в помине не было. В другую сторону можно было показывать.

В принципе, что касается судейства, то, я думаю, это один из факторов, помешавших нам сегодня сыграть лучше.

– О чем вы говорили с Кузяевым, когда он уходил в подтрибунное помещение?

– Он сказал, что сыграл в мяч. То же самое и в первом моменте. Я не знаю. Он сыграл в мяч, ему сзади на ахилл наступили, но ничего не свистнул судья и не дал карточку.

Я думаю, разберутся. Там разбирают очень много моментов. Есть неоднозначные, как минимум, – сказал Семак в эфире .

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