🔥 Черчесов уволен из сборной России, Рамос перешел в «ПСЖ», Лунев едет в «Байер», Куйперс обслужит финал Евро и другие новости футбола

1. Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России. РФС объявил о расторжении действовавшего до декабря 2022 года контракта. 90% пользователей Sports.ru этому рады. Пятилетний цикл Станислава Саламовича окончен, процент побед не впечатляет.

Интрига с неустойкой: сперва сообщили об отказе тренера от денег, а затем пришла весть – Черчесову выплатят 300 миллионов рублей. Тренер зарабатывал 2,5 млн евро в год. Он сказал уходя: «Пять лет работы главным тренером сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни».

2. Поиски нового тренера начались. Вроде бы один из топ-менеджеров РФС и Андре Виллаш-Боаш уже провели переговоры. По другой версии, неназванный пока немецкий тренер – главный кандидат на замену Черчесова. В то же время есть сведения, что Йоахима Лева и Виллаш-Боаша не будут звать в сборную России из-за их больших финансовых запросов.

3. На финал Евро-2020 между Италией и Англией назначен нидерландский судья Бьорн Куйперс. Пол ван Букел, отвечавший за ВАР в матче Англия – Дания, будет ассистентом видеопомощника рефери в главном матче турнира.

4. В Санкт-Петербурге с 13 июля запретили присутствие зрителей на спортивных мероприятиях численностью более 75 человек. Но, кажется, «Зенит» все равно будет играть в РПЛ с болельщиками, просто придется согласовывать квоты.

5. Трансферы. Серхио Рамос перешел в «ПСЖ». «Атлетико» и Диего Симеоне продлили контракт до 2024 года. Дидье Дешама не уволят из сборной Франции, он останется как минимум до ЧМ-2022. Жиру близок к переходу в «Милан» за 1+1 млн евро.

Андрей Лунев заключит с «Байером» контракт на 2 года. «Динамо» подписало парагвайского защитника Фабиана Бальбуэну. Глушаков продлил с «Химками» контракт на 3 года. Киевское «Динамо» арендует Илью Шкурина у ЦСКА.

6. У «Спартака» миллион подписчиков в TikTok. Столько же у всех команд РПЛ в сумме.

7. УЕФА открыл дело из-за того, что в лицо Касперу Шмейхелю светили лазерной указкой во время исполнения пенальти Харри Кейном. Кроме того, было неуважительное поведение фанатов сборной Англии в момент исполнения гимна Дании и использование петард на матче 1/2 финала Евро-2020.

8. Мемфис Депай будет зарабатывать в «Барсе» на 30% меньше, чем договаривались изначально – 5 млн евро вместо 7 млн. Клуб делает все, чтобы влезть под потолок зарплат и продлить контракт с Лео Месси.

9. «Ливерпуль» представил белую гостевую форму, на ней есть нашивка в память о погибших на «Хиллсборо». Появились фото формы «Краснодара» на следующий сезон, выездной комплект – бирюзовый.

10. Сборная России по пляжному футболу сыграет на ЧМ-2021 в Москве в группе с Парагваем, Японией и США.

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Невилл о падении Стерлинга: «Это не пенальти, ни в одном случае из миллиона. Но мне без разницы. Англия выиграла бы и без этого»

Федун о Черчесове: «Благодаря ему мы играли в 1/4 ЧМ. Страна была счастлива, за это скажем спасибо»

Хабиб про выход сборной Англии в финал Евро-2020: «В стране процветает футбол, а не коррупция»

Моуринью о падении Стерлинга: «Это не пенальти, я разочарован. Думал, Англия выиграет сама»

Зарема о тренере сборной: «Если на Боаше и Семаке остановятся, это вызовет тотальный хейт»

Борис Джонсон: «Англия играла сердцем. Теперь – финал. Верните футбол домой»

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