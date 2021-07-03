Невилл о падении Стерлинга: «Это не пенальти, ни в одном случае из миллиона. Но мне без разницы. Англия выиграла бы и без этого»

Бывший защитник сборной Англии Гари Невилл высказался о пенальти в матче Англия – Дания (2:1), назначенном за падение .

– Как думаешь, должны были назначать пенальти за это?

– Нет, ни за что. Ни в одном случае из миллиона. Я всегда думаю, какие были бы заголовки утром, как бы мы себя чувствовали, если бы такой пенальти поставили в наши ворота. Мы были бы совершенно опустошены.

Но, честно говоря, мне без разницы. Я был с Англией на восьми турнирах, мы вылетали из-за того, что наши голы отменяли, мы упускали моменты, мяч попадал в штанги, судьи удаляли наших игроков, когда мы думали, что это не красная. У нас было столько оправданий за эти годы, почему у нас не получалось, столько причин, почему мы не добивались успеха.

Я искренне считаю, что Англия выиграла бы вчера и без этого пенальти. Я искренне считаю, что они играли неплохо. Я думаю, что гол бы пришел.

Это точно не пенальти, на мой взгляд, касание было очень слабым. Если бы мы были на месте , мы были бы раздавлены. Так что для меня это не пенальти, но я рад, что мы прошли в финал, – сказал Невилл.

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