Зарема о тренере сборной: «Если на Боаше и Семаке остановятся, это вызовет тотальный хейт»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Андре Виллаш-Боаш Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась насчет увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Станислава Саламовича нужно отпустить с добрым, легким сердцем, пожелав ему удачи в тренерской карьере. Еще раз вспомнить самые лучшие эмоции 2018 года, когда вся страна пела: «Ты просто космос, Стас». И не забывать об этом.

Но одной сменой тренера Российский футбольный союз не должен ограничиваться. Наш футбол нуждается в срочной модернизации – продуманной, но ускоренной.

И сейчас самый главный вопрос, который интересует всю страну: кто же будет следующим тренером нашей сборной. Если остановятся на кандидатурах Боаша и Семака, это вызовет тотальный хейт и неприятие всех, кроме болельщиков из Санкт-Петербурга.

Потому что Боаш уходил из всех команд, и в принципе сложно назвать его успешным тренером. И всегда вызывался раздор среди болельщиков и внутри команды. Поэтому я считаю, что нужно приглядеться к другим кандидатурам, более очевидным», – сказала Салихова.

В России нет явного кандидата вместо Черчесова. Даже аргументы за Слуцкого легко разбить

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