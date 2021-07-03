УЕФА открыл дело из-за того, что в лицо Шмейхелю светили лазерной указкой во время пенальти Кейна

УЕФА начал разбирательство по поводу использования лазерной указки болельщиками сборной Англии в полуфинале Евро-2020.
Во время исполнения 11-метрового форвардом «трех львов» Харри Кейном один из фанатов на «Уэмбли» светил лазерной указкой в лицо вратарю датчан Касперу Шмейхелю.
УЕФА начал расследование этого эпизода.
Также организация рассмотрит неуважительное поведение фанатов сборной Англии в момент исполнения гимна Дании и использование петард на матче.
Шмейхель чуть не вытащил Данию в финал. Его сэйвы и отбитый пенальти – просто вау