УЕФА открыл дело из-за того, что в лицо Шмейхелю светили лазерной указкой во время пенальти Кейна

УЕФА начал разбирательство по поводу использования лазерной указки болельщиками сборной Англии в полуфинале .

Во время исполнения 11-метрового форвардом «трех львов» один из фанатов на светил лазерной указкой в лицо вратарю датчан Касперу Шмейхелю.

УЕФА начал расследование этого эпизода.

Также организация рассмотрит неуважительное поведение фанатов сборной в момент исполнения гимна и использование петард на матче.

Шмейхель чуть не вытащил Данию в финал. Его сэйвы и отбитый пенальти – просто вау