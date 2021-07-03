Италия в финале Евро, ужесточения лимита не будет, Рангник в «Локо», РФС не обсуждал с Черчесовым отставку и другие новости футбола

1. Италия вышла в финал Евро-2020, победив Испанию по пенальти (4:2). Доннарумма взял удар Мораты, а Ольмо пробил выше.

Для Италии это 4-й финал Евро в истории, а победа пока была лишь одна. Беспроигрышная серия команды Роберто Манчини продлилась до 33 матчей, до мирового рекорда – 2 игры. Для Манчини это первый финал ЧМ/Евро в футбольной карьере, игроком он дважды вылетал в полуфинале.

2. Кубок Америки. Аргентина одолела Колумбию по пенальти и сыграет в финале с Бразилией. У Месси 4+5 в 6 матчах турнира.

3. Минспорт не будет требовать ужесточения лимита на легионеров от РФС и РПЛ. Будут обсуждаться критерии отбора иностранцев, сообщает РБК.

4. Ральф Рангник стал руководителем «Локомотива» по спорту и развитию. Контракт – на 3 года. А бывший защитник железнодорожников Ведран Чорлука вошел в тренерский штаб «Локо».

5. Один из кандидатов в сборную России – тренер Германии U21 Штефан Кунтц. Пишут, что в списке приоритетов он стоит выше Йоахима Лева. Впрочем, есть информация, что РФС пока не обсуждал со Станиславом Черчесовым отставку.

6. У РФС появится координатор по развитию футбола. Это будет иностранец.

7. Японская компания Rakuten, спонсор «Барселоны», направит каталонскому клубу протест из-за расистского видео с Дембеле и Гризманном. Впрочем, сообщают, что Гризманн уже объяснился перед главой Rakuten, а Дембеле сделает это чуть позже.

8. Что там у Месси и «Барселоны»? «Барсе» нужно уменьшить зарплатную ведомость на 174 млн евро после продажи Фирпо, чтобы подписать Лео. «Ман Сити» и «ПСЖ» следят за ситуацией, но пишут, что сам форвард хочет остаться в каталонском клубе. Президент «Барсы» Жоан Лапорта кратко оценил ход переговоров: «Все хорошо».

9. «Ахмат» в полном составе вакцинировался от коронавируса.

10. Трансферные новости. «ПСЖ» объявил о трансфере Хакими, он подписал контракт до 2026 года. «Барса» продала Фирпо в «Лидс» за 15 млн евро. Каталонцы получат 20% от перепродажи игрока.

Экс-защитник «Зенита» и «Сочи» Набиуллин стал игроком «Химок». Украинский хавбек Иванисеня подписал контракт с «Крыльями».

ЦСКА может сделать «Интеру» предложение по Далберту на этой неделе. За него хотят 6-7 млн евро. «Зенит» предложил 11 млн евро за защитника «Галатасарая» Маркао, но получил отказ.

11. На стадионе «Баварии» включат радужную подсветку по случаю гей-парадов 10 июля.

Цитаты дня.

Пеп Гвардиола: «Ман Сити» не купит нападающего с нынешними ценами. Не можем позволить себе такие траты»

Семин о сборной России: «Нужен отечественный тренер, а не иностранец. У нас много специалистов»

Сарри о Роналду: «Работать с ним нелегко, это международный бренд. Сложно сочетать его интересы с командными»

Татьяна Тарасова: «Тяжело поверить, что в России нет тренера не хуже Черчесова. Иностранец не будет развивать наш футбол»

Кассано о Лукаку: «Легко забивать «Эмполи» и «Фрозиноне». С Италией он не мог ни получить мяч, ни пас отдать»

Ринат Дасаев: «Надо ужесточить лимит. Максимум 4 легионера – и наши начнут развиваться, а иностранцы приедут качественные»

Серджи Бускетс: «Испания была лучше Италии практически все отрезки игры. Но это футбол, поздравляем соперника»

Луис Энрике о проигрыше Италии: «Они ждали пенальти. Одна команда прилагала больше усилий, чем другая»