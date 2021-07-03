Борис Джонсон: «Англия играла сердцем. Теперь – финал. Верните футбол домой»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил сборную Англии с выходом в финал Евро-2020.

«Англия играла сердцем. Какая невероятная игра от команды Гарета Саутгейта.

Теперь – финал. Верните [футбол] домой (отсылка к песне Three Lions, где поется it’s coming home, football’s coming home – «он возвращается домой, футбол возвращается домой») – прим. Sports.ru)», – написал Джонсон в твиттере.

В финале Евро-2020 Англия встретится с Италией. Матч пройдет 11 июля на «Уэмбли».

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