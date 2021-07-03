💣Черчесов уволен из сборной России

Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России.

«Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.

РФС начнет работу по поиску кандидатов на эти позиции», – говорится в сообщении .

Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нем национальная команда дошла до 1/4 финала ЧМ-2018, а на Евро-2020 заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Срок контракта тренера был рассчитан до 30 декабря 2022 года.

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