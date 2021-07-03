«Зенит» будет играть в РПЛ со зрителями, несмотря на ограничения в Петербурге. Придется согласовывать квоты (Eurostavka)

«Зенит» сможет проводить домашние матчи на в присутствии зрителей, сообщает Eurostavka.

Для этого петербургскому клубу придется перед каждым матчем РПЛ согласовывать квоты болельщиков с комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, а также с Роспотребнадзором.

При этом в пресс-службе «Зенита» сообщили, что пока не располагают официальной информацией о новом порядке согласования количества зрителей на трибунах.

Ранее правительство Санкт-Петербурга выпустило постановление, согласно которому с 13 июля запрещается проведение любых массовых спортивных мероприятий численностью свыше 75 человек. Это связано с новой волной заболеваемости коронавирусом.

Первый домашний матч в РПЛ проведет 7 августа против «Краснодара».