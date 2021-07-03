«Зенит» будет играть в РПЛ со зрителями, несмотря на ограничения в Петербурге. Придется согласовывать квоты (Eurostavka)

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) коронавирус Роспотребнадзор Футбол

«Зенит» сможет проводить домашние матчи РПЛ на «Газпром Арене» в присутствии зрителей, сообщает Eurostavka.

Для этого петербургскому клубу придется перед каждым матчем РПЛ согласовывать квоты болельщиков с комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, а также с Роспотребнадзором. 

При этом в пресс-службе «Зенита» сообщили, что пока не располагают официальной информацией о новом порядке согласования количества зрителей на трибунах. 

Ранее правительство Санкт-Петербурга выпустило постановление, согласно которому с 13 июля запрещается проведение любых массовых спортивных мероприятий численностью свыше 75 человек. Это связано с новой волной заболеваемости коронавирусом. 

Первый домашний матч в РПЛ «Зенит» проведет 7 августа против «Краснодара».

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