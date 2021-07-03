Немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Черчесову в сборной России («Р-Спорт»)

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После отставки Станислава Черчесова сборную России может возглавить иностранец.

На данный момент приоритетной кандидатурой на пост главного тренера является один из немецких специалистов, сообщает «Р-Спорт».

Ранее была информация, что на должность главного тренера сборной России рассматривается Штефан Кунтц, который работает с молодежной сборной Германии.

Сообщалось и об интересе к бывшему тренеру сборной Германии Йоахиму Леву, а также утверждалось, что Доменико Тедеско, ранее возглавлявший «Спартак», готов рассмотреть работу в сборной России, если предложение поступит.

Черчесов уволен. Все, что об этом известно

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