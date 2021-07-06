Хабиб про выход сборной Англии в финал Евро-2020: «В стране процветает футбол, а не коррупция»

Бывший чемпион в легком весе прокомментировал выход сборной Англии в финал Евро-2020.

В полуфинальном матче англичане победили команду Дании (2:1).

«Вы же не забыли мой пост, надеюсь. По игре Англии равных нет в мире.

Все из-за того, что в стране процветает футбол, а не коррупция», – написал Хабиб.

«Гарет Саутгейт отдал должок сборной. Как игрок не смог, но как тренер все-таки вывел Англию в финал», – добавил боец.

Петр Ян про пенальти в матче Англия – Дания: «Это был нырок. Совпадение ли, что его фамилия тоже Стерлинг?»