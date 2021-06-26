Депай будет зарабатывать в «Барсе» на 30% меньше, чем договаривались – 5 млн евро вместо 7 млн

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Нападающий Мемфис Депай пошел на 30-процентное сокращение зарплаты в «Барселоне».

По данным Goal.com, 27-летний форвард будет зарабатывать в «Барсе» на 30 процентов меньше, чем было первоначально согласовано, поскольку каталонцам необходимо сократить расходы.

Первоначально Депаю предложили 7 млн евро в год и бонусы. Однако теперь стало ясно, что в предложение внесли изменения, поскольку «Барса» не может предложить футболисту более 5 млн евро.

Отмечается, что Депай согласен на 30-процентное снижение зарплаты и рад помочь клубу.

Напомним, 19 июня «Барселона» объявила о трансфере Депая.

Кроме того, на снижение зарплаты по сравнению с изначально согласованной пошел защитник Эрик Гарсия, который этим летом бесплатно вернулся из «Ман Сити» в родной клуб.

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