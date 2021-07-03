Лева и Виллаш-Боаша не будут звать в сборную России из-за финансовых запросов (РБК)

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев и бывший тренер «Зенита» не возглавят сборную России, сообщает РБК со ссылкой на источник в РФС и еще одного собеседника, знакомого с ситуацией.

Как поясняют источники, у обоих специалистов большие финансовые запросы.

«Это очень дорого и нецелесообразно брать тренеров, контракты которых огромные», – сказал источник в РФС.

«С Боашем и Левом контактов не будет. Не имеет смысла, и в списках их нет», – сказал другой собеседник РБК.

Напомним, сегодня стало известно, что РФС и главный тренер сборной России Станислав Черчесов расторгли контракт по взаимному согласию. Черчесов на посту тренера сборной зарабатывал 2,5 млн евро в год

Черчесов уволен. Все, что об этом известно