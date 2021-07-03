Станислав Черчесов: «Пять лет работы главным тренером сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни»

прокомментировал свою отставку с поста главного тренера сборной России.

«Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом.

Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни.

Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем работал вместе, за эти годы. Разумеется, благодарен тренерскому, административному и медицинскому штабу и Российскому футбольному союзу», – сказал Черчесов.

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