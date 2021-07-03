Ван Букел, отвечавший за ВАР в матче Англия – Дания, будет ассистентом видеопомощника рефери на финале Евро

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В УЕФА назначили судей на финал Евро-2020, где встретятся Италия и Англия.

Одним из ассистентов видеопомощника рефери Бастиана Данкерта будет Пол ван Букел из Нидерландов.

Ван Букел был видеопомощником главного арбитра Данни Маккели в полуфинальном матче Англия – Дания (1:1, 2:1 после овертайма).

Именно в этой игре случился спорный эпизод с назначением пенальти в ворота Дании после падения Рахима Стерлинга.

Главным арбитром на финале Евро-2020 будет Бьорн Куйперс из Нидерландов.

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