Ван Букел, отвечавший за ВАР в матче Англия – Дания, будет ассистентом видеопомощника рефери на финале Евро

В УЕФА назначили судей на финал Евро-2020, где встретятся и .

Одним из ассистентов видеопомощника рефери Бастиана Данкерта будет Пол ван Букел из Нидерландов.

Ван Букел был видеопомощником главного арбитра Данни Маккели в полуфинальном матче Англия – (1:1, 2:1 после овертайма).

Именно в этой игре случился спорный эпизод с назначением пенальти в ворота Дании после падения .

Главным арбитром на финале будет из Нидерландов.

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