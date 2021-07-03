РФС выплатит Черчесову 300 млн рублей неустойки (Eurostavka)

, вероятно, получит компенсацию после увольнения из сборной России.

выплатит тренеру 300 млн рублей неустойки за досрочное расторжение контракта, утверждает журналист Eurostavka Иван Карпов.

Ранее сообщалось, что Черчесов отказался от выплаты неустойки.

Черчесов в сборной России зарабатывал 2,5 миллиона евро в год. Он тренировал команду с 2016 года.

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