Черчесов отказался от неустойки за увольнение из сборной России. Он зарабатывал 2,5 млн евро в год

Теги Станислав Черчесов Сборная России по футболу РФС отставки деньги Сергей Егоров журналист Футбол

Стали известны детали увольнения главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

По данным журналиста Сергея Егорова, 57-летнему специалисту было предложено уйти в отставку – он согласился.

При этом неустойка тренеру выплачена не будет, он от нее отказался, хотя контракт был рассчитан еще на полтора года – до 30 декабря 2022-го.

Черчесов в сборной России зарабатывал 2,5 миллиона евро в год. Он тренировал команду с 2016 года.

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