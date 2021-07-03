Черчесов отказался от неустойки за увольнение из сборной России. Он зарабатывал 2,5 млн евро в год

Стали известны детали увольнения главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
По данным журналиста Сергея Егорова, 57-летнему специалисту было предложено уйти в отставку – он согласился.
При этом неустойка тренеру выплачена не будет, он от нее отказался, хотя контракт был рассчитан еще на полтора года – до 30 декабря 2022-го.
Черчесов в сборной России зарабатывал 2,5 миллиона евро в год. Он тренировал команду с 2016 года.
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