Черчесов отказался от неустойки за увольнение из сборной России. Он зарабатывал 2,5 млн евро в год

Стали известны детали увольнения главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

По данным журналиста , 57-летнему специалисту было предложено уйти в отставку – он согласился.

При этом неустойка тренеру выплачена не будет, он от нее отказался, хотя контракт был рассчитан еще на полтора года – до 30 декабря 2022-го.

Черчесов в сборной России зарабатывал 2,5 миллиона евро в год. Он тренировал команду с 2016 года.

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