«Атлетико» и Симеоне продлили контракт до 2024 года

продолжит работу на посту главного тренера «Атлетико».

Контракт с 51-летним аргентинцем продлен до 2024 года. Также подписали новые соглашения и члены его тренерского штаба.

Симеоне возглавляет команду с 2011 года. За это время он по два раза выиграл чемпионат Испании, и Суперкубок УЕФА, стал обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также «Атлетико» дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

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