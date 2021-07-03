«Атлетико» и Симеоне продлили контракт до 2024 года

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Диего Симеоне продолжит работу на посту главного тренера «Атлетико».

Контракт с 51-летним аргентинцем продлен до 2024 года. Также подписали новые соглашения и члены его тренерского штаба.

Симеоне возглавляет команду с 2011 года. За это время он по два раза выиграл чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, стал обладателем Кубка и Суперкубка Испании. Также «Атлетико» дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

 
 
 
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Публикация от Atlético de Madrid (@atleticodemadrid)

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