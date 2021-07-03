При Черчесове сборная России выиграла 42,1% матчей. Только у Игнатьева показатель хуже среди тренеров с 10+ матчами

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Станислава Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России.

При нем национальная команда провела 57 матчей: 24 победы, 13 ничьих, 20 поражений.

При Черчесове сборная выиграла 42,1% игр. Среди тренеров, которые отработали со сборной России хотя бы 10 матчей, только у Бориса Игнатьева этот показатель хуже – 40% (8 побед из 20).

У Георгия Ярцева такой же процент побед, как и у Черчесова (42,1, 8 побед из 19 матчей).

У всех остальных тренеров с 10 или более матчами процент побед выше: 46,2 у Леонида Слуцкого, 50 у Дика Адвоката, 51,5 у Фабио Капелло, 52,1 у Павла Садырина, 54,2 у Олега Романцева (в период с 1998-го по 2002-й), 56,4 у Гуса Хиддинка, 68 у Олега Романцева в период с 1994-го по 1996-й.

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