При Черчесове сборная России выиграла 42,1% матчей. Только у Игнатьева показатель хуже среди тренеров с 10+ матчами

уволили с поста главного тренера сборной России.

При нем национальная команда провела 57 матчей: 24 победы, 13 ничьих, 20 поражений.

При Черчесове сборная выиграла 42,1% игр. Среди тренеров, которые отработали со сборной России хотя бы 10 матчей, только у Бориса Игнатьева этот показатель хуже – 40% (8 побед из 20).

У Георгия Ярцева такой же процент побед, как и у Черчесова (42,1, 8 побед из 19 матчей).

У всех остальных тренеров с 10 или более матчами процент побед выше: 46,2 у Леонида Слуцкого, 50 у , 51,5 у , 52,1 у Павла Садырина, 54,2 у (в период с 1998-го по 2002-й), 56,4 у , 68 у Олега Романцева в период с 1994-го по 1996-й.