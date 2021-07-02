В Петербурге запретили присутствие зрителей на спортивных мероприятиях

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новую версию 121-го постановления, в соответствии с которым большинство действующих ограничений из-за распространения коронавируса продлевается до 16 августа.

Кроме того, с 13 июля максимальная заполняемость театров и концертных залов может составлять 75%, в цирках и кинозалах – 50%. Также запрещается доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия.

Запрещено проведение мероприятий с численностью более 75 человек, за исключением театров, цирков и кинотеатров, а также спортивных мероприятий и концертов, согласованных со Смольным, и посещение их гражданами.

Однако специальное разрешение может выдать Роспотребнадзор. Максимальное число зрителей таких культурных и зрелищных мероприятий в театрах, цирках и концертных залах может составить 1500 человек.



Проведение спортивных мероприятий возможно при наличии у спортсменов, тренеров и судей сертификатов о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста, выполненного за три дня до события.

Напомним, ранее Петербург принял семь матчей в рамках чемпионата Европы.

Старт чемпионата России-202122 запланирован 23 июля. Петербургский в первых турах сыграет в гостях с «Химками» и «Ростовом» и примет «Краснодар» 6 августа в рамках 3-го тура.