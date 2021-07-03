Моуринью о падении Стерлинга: «Это не пенальти, я разочарован. Думал, Англия выиграет сама»

Главный тренер «Ромы» поделился мыслями после полуфинала , в котором Англия обыграла Данию (2:1 доп. время).

«Да, великолепный матч, но я не уверен, что вы хотите услышать мое мнение. Я буду говорить то, что вижу. Возможно, в этот раз вам не понравятся мои слова.

Это ни в коем случае не пенальти. Англия была лучше и победила, они заслужили это. Англия играла фантастически, но я считаю, что пенальти не было.

Англия лучше Дании. Дания играла так, как я и ожидал. Они действовали на пределе своих возможностей. Англия была очень и очень хороша. Нет сомнений в том, что они заслужили победу в этом матче.

Но я считаю, что пенальти не было. Я не понимаю такое решение арбитра в полуфинале Евро. И еще меньше я понимаю тот факт, что ВАР не отправил судью к монитору и не отменил решение. Это ни в коем случае не пенальти.

Как человек футбола, я очень рад, что Англия выиграла, не поймите меня неправильно. И я думаю, что они заслужили победу, не поймите меня неправильно.

Но, как человек футбола, я очень разочарован, что такой пенальти назначили. Я думал, Англия выиграет сама. Дания очень устала к экстра-таймам. Игроки действовали на пределе своих сил.

У Англии прекрасная скамейка, которая позволяла двигаться так, как они это делали. Если бы им было нужно, они могли бы еще повысить интенсивность и доминировать еще сильнее в дополнительное время.

Я думал, что Англия победит в экстра-таймах. Как человек футбола, я не рад такому пенальти.

Я хотел бы поздравить тренера сборной с проделанной работой, но предпочел бы победу, добытую иным способом», – сказал Моуринью в эфире радио Talk Sport.

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