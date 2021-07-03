Линекер о падении Стерлинга: «Можно было ставить два пенальти»

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Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер поделился мнением об эпизоде с падением Рахима Стерлинга в матче Англия – Дания в полуфинале Евро-2020 (1:1, 2:1 после овертайма).

В дополнительное время Стерлинг заработал для англичан пенальти. Каспер Шмейхель отразил удар Харри Кейна с точки, однако форвард «трех львов» был точен на добивании.

Линекер выложил видеоповтор эпизода со Стерлингом с пометкой ВАР и сопроводил его текстом: «Не понимаю, о чем идет речь. Можно было ставить два пенальти».

 

Скриншот: твиттер Гари Линекера

Один из пользователей твиттера также написал: «У Англии было 22 удара, у Дании 6. Никто никого не грабил. Возможно, неявный пенальти. Но команда, явно заслуживавшая победы, выиграла».

На что Линекер ответил: «Абсолютно. Англии давно назрела удача – за долгие годы после множества ужасных решений».

Падение Стерлинга, которое вывело Англию в финал. Это фол?

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