Линекер о падении Стерлинга: «Можно было ставить два пенальти»

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер поделился мнением об эпизоде с падением Рахима Стерлинга в матче Англия – Дания в полуфинале Евро-2020 (1:1, 2:1 после овертайма).
В дополнительное время Стерлинг заработал для англичан пенальти. Каспер Шмейхель отразил удар Харри Кейна с точки, однако форвард «трех львов» был точен на добивании.
Линекер выложил видеоповтор эпизода со Стерлингом с пометкой ВАР и сопроводил его текстом: «Не понимаю, о чем идет речь. Можно было ставить два пенальти».
Скриншот: твиттер Гари Линекера
Один из пользователей твиттера также написал: «У Англии было 22 удара, у Дании 6. Никто никого не грабил. Возможно, неявный пенальти. Но команда, явно заслуживавшая победы, выиграла».
На что Линекер ответил: «Абсолютно. Англии давно назрела удача – за долгие годы после множества ужасных решений».