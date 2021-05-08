Медведев в 1/8 финала «Ролан Гаррос», ничья Испании и Португалии, судью пожизненно отстранят от РПЛ, Киркоров на тренировке сборной России и другие новости утра

1. Испания и Португалия сыграли вничью (0:0) в товарищеском матче, Роналду стал ближе к мировому рекорду по матчам за сборную. Италия разгромила Чехию (4:0), Финляндия, соперник России по группе на Евро, уступила Эстонии (0:1).

2. На «Ролан Гаррос» Медведев, Циципас, Зверев и Давидович-Фокина вышли в 1/8 финала. Павлюченкова, Азаренко, Серена, Бадоса пробились в 1/8 финала, Касаткина, Веснина выбыли.

3. Трансферы. «Ростов» близок к аренде Комличенко с правом выкупа. Конте не возглавит «Тоттенхэм». «Спартак» намерен продлить контракт с Бакаевым. «ПСЖ» хочет перехватить Вейналдума у «Барсы», парижане сделали более щедрое предложение. Сарри близок к назначению в «Лацио».

4. Арбитра Станислава Васильева пожизненно отстранят от работы на матчах РПЛ за ошибку в матче «Ротор» – «Ахмат» (1:0).

5. Кубок Стэнли. «Монреаль» продолжает побеждать и ведет уже 2-0 в серии с «Виннипегом». Во втором матче «Канадиенс» хватило одного гола, потому что Прайс сыграл на ноль.

6. Бруну, Салах, Кейн и 6 игроков «Манчестер Сити» вошли в символическую сборную сезона АПЛ по версии футболистов.

7. Народный артист РФ Филипп Киркоров посетил тренировку сборной России и подарил главному тренеру коллекцию своих записей: «Встретился с легендой спорта Черчесовым. Попробовал забить гол Дзюбе, но король футбола спас ворота». В субботу Киркоров исполнит гимн России перед товарищеским матчем с Болгарией.

8. НБА. 45 очков от Кавая помогли «Клипперс» перевести серию с «Далласом» в 7-й матч.

9. «Челси» продлил контракт с Томасом Тухелем до 2024 года после победы в Лиге чемпионов. Новые соглашения также подписали Тиаго Силва и Оливье Жиру.

10. Квалификация ЧМ-2022. Бразилия дома обыграла Эквадор (2:0), Неймар установил окончательный счет голом с пенальти.

11. «Химки» не могут подтвердить свое участие в следующем сезоне Лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий.

12. В волейбольной Лиге наций мужская сборная России уверенно выиграла у Австралии (3-0).

13. Евгения Медведева и Кристиан Костов снялись в фотосессии по мотивам аниме «Ходячий замок». Евгения еще вручила премию телеканала «Муз-ТВ» в номинации «Прорыв года». Двукратная чемпионка мира все дальше от фигурного катания.

14. Российскую теннисистку Яну Сизикову задержали на «Ролан Гаррос» по делу о договорных матчах. Ее подозревают в сдаче гейма. 26-летнюю спортсменку позже освободили из-под стражи. Она собирается подать жалобу на клевету.

15. На Гран-при Азербайджана в 1-й практике победил Ферстаппен, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Мазепин – 20-й. Во 2-й практике Перес стал первым, Ферстаппен – 2-й, Сайнс – 3-й, Хэмилтон – 11-й, Мазепин – 18-й. А вот Гран-при Сингапура снова отменен.

16. Цифры дня. Флойд Мейвезер за бой с Логаном Полом получит минимум 10 млн долларов. Блогер – 250 тысяч.

17. Самая дикая новость дня. В Турции экс-начальник полиции осужден на 2170 лет по делу о заговоре против «Фенербахче», другой виновный получил 1406 лет.

18. Чемпионат мира по волейболу-2022 пройдет в России, несмотря на санкции WADA.

Цитаты дня:

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Федун о поражении России от Канады: «Теперь поводов гордиться футболом будет больше, чем хоккеем»

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