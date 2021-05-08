Конте не возглавит «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер не возглавит «Тоттенхэм».

По данным журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, лондонский клуб больше не заинтересован в его приглашении.

Одна из причин – у сторон были серьезные разногласия по финансовым условиям сделки, отмечает инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее стало известно, что у Конте появились сомнения в перспективах «шпор», поэтому он планировал отклонить предложение клуба.

По информации Джанлуки Ди Марцио, Конте намерен взять паузу в работе.

В минувшем сезоне тренер привел «Интер» к победе в чемпионате Италии, но покинул клуб, узнав о планах руководства по сокращению финансирования.

Бывший спортивный директор , скорее всего, предложение примет.