Бывший главный тренер «Интера» Антонио Конте не возглавит «Тоттенхэм».
По данным журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, лондонский клуб больше не заинтересован в его приглашении.
Одна из причин – у сторон были серьезные разногласия по финансовым условиям сделки, отмечает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее стало известно, что у Конте появились сомнения в перспективах «шпор», поэтому он планировал отклонить предложение клуба.
По информации Джанлуки Ди Марцио, Конте намерен взять паузу в работе.
В минувшем сезоне тренер привел «Интер» к победе в чемпионате Италии, но покинул клуб, узнав о планах руководства по сокращению финансирования.
Бывший спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи, скорее всего, предложение «Тоттенхэма» примет.