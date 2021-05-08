Филипп Киркоров: «Встретился с легендой спорта Черчесовым. Попробовал забить гол Дзюбе, но король футбола спас ворота»

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Народный артист РФ Филипп Киркоров поделился впечатлениями после визита на тренировку сборной России и встречи с главным тренером команды Станиславом Черчесовым.

«Только что прошла историческая встреча с национальной сборной России по футболу перед матчем Россия – Болгария, который состоится завтра, 5 июня, на стадионе «Динамо», где мне выпала честь исполнить гимн Российской Федерации 🇷🇺.

Приехал поддержать ребят на тренировку, встретиться с главным тренером, легендой спорта Станиславом Черчесовым.

Попробовал забить гол капитану Артему Дзюбе, но король футбола спас ворота. Мой друг Георгий Джикия дал мастер-класс по защите не только мячей, но и нежелательных ситуаций и людей...

#НашиПарни, вперед! Удачи! Болеем!» – написал Киркоров в инстаграме.

 
 
 
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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

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