Филипп Киркоров: «Встретился с легендой спорта Черчесовым. Попробовал забить гол Дзюбе, но король футбола спас ворота»

Народный артист РФ Филипп Киркоров поделился впечатлениями после визита на тренировку сборной России и встречи с главным тренером команды .

«Только что прошла историческая встреча с национальной сборной России по футболу перед матчем Россия – , который состоится завтра, 5 июня, на стадионе «Динамо», где мне выпала честь исполнить гимн Российской Федерации 🇷🇺.

Приехал поддержать ребят на тренировку, встретиться с главным тренером, легендой спорта Станиславом Черчесовым.

Попробовал забить гол капитану , но король футбола спас ворота. Мой друг дал мастер-класс по защите не только мячей, но и нежелательных ситуаций и людей...

#НашиПарни, вперед! Удачи! Болеем!» – написал Киркоров в инстаграме.