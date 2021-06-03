Ролан Гаррос. Павлюченкова играет с Соболенко, Азаренко – с Киз, Касаткина встретится с Кырстей, Веснина выбыла

В шестой день «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова играет с Ариной Соболенко, а Елена Веснина уступила Елене Рыбакиной. Дарья Касаткина встретится с Сораной Кырстей.

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Ролан Гаррос

Париж, Франция

30 мая – 13 июня 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг