Ролан Гаррос. Павлюченкова играет с Соболенко, Азаренко – с Киз, Касаткина встретится с Кырстей, Веснина выбыла

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В шестой день «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова играет с Ариной Соболенко, а Елена Веснина уступила Елене Рыбакиной. Дарья Касаткина встретится с Сораной Кырстей.

Все результаты турнира здесь. Полностью сетка здесь.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

30 мая – 13 июня 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Елена Рыбакина (Казахстан) Елена Веснина (Россия)
6:1|6:4
Дата проведения
4 июня, 12.08
Онлайн матча

 

Анастасия Павлюченкова (Россия) Арина Соболенко (Беларусь)
6:4|2:6|3:0
Дата проведения
4 июня, 12.08
Онлайн матча

 

Тамара Зиданшек (Словения) Катерина Синякова (Чехия)
0:6|7:6|1:0
Дата проведения
4 июня, 12.09
Онлайн матча

 

Виктория Азаренко (Беларусь) Мэдисон Киз (США)
4:2
Дата проведения
4 июня, 13.10
Онлайн матча

 

Сорана Кырстя (Румыния) Дарья Касаткина (Россия)
Дата проведения
4 июня, 14.20
Онлайн матча

 

Серена Уильямс (США) Даниэль Коллинс (США)
Дата проведения
4 июня, 17.00
Онлайн матча

 

Полона Герцог (Словения) Маркета Вондроушова (Чехия)
Дата проведения
4 июня, 17.30
Онлайн матча

 

Паула Бадоса (Испания) Ана Богдан (Румыния)
Дата проведения
4 июня, 17.30
Онлайн матча

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