Ролан Гаррос. Павлюченкова играет с Соболенко, Азаренко – с Киз, Касаткина встретится с Кырстей, Веснина выбыла

В шестой день «Ролан Гаррос» Анастасия Павлюченкова играет с Ариной Соболенко, а Елена Веснина уступила Елене Рыбакиной. Дарья Касаткина встретится с Сораной Кырстей.
Все результаты турнира здесь. Полностью сетка здесь.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
30 мая – 13 июня 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 4 июня, 12.08
- Дата проведения
- 4 июня, 12.08
- Дата проведения
- 4 июня, 12.09
- Дата проведения
- 4 июня, 13.10
- Дата проведения
- 4 июня, 14.20
- Дата проведения
- 4 июня, 17.00
- Дата проведения
- 4 июня, 17.30
- Дата проведения
- 4 июня, 17.30