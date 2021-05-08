Президент «Урала»: «Ельцин открыл нам пути к демократии. Историческая фигура»

Президент рассказал, как относится к бывшему президенту России Борису Ельцину.

– Вы к Ельцину как, кстати?

– Положительно. Он открыл нам пути к демократии. Горжусь, что Борис Николаевич – наш земляк. Свердловская область – это область, где родилось много великих людей: Ельцин, Рыжков, другие.

У нас раньше в Москву каждый месяц забирали людей, которые занимали высокие посты – министров, заместителей министров, и они там добивались высоких должностей. У нас потенциал в городе огромный.

Сейчас могу назвать много наших земляков, которые стараются, много делают для города, для спорта. Они зарабатывают деньги, я знаю, как они это делают: не видят свою семью, целыми днями и ночами на работе.

И я вижу, что они эти деньги, которые заработали, вкладывают в тот же футбол, в «Урал», в хоккей, в женский баскетбол. Создают музей оружия Великой Отечественной войны, такого музея в нашей стране больше не найдешь.

Ельцин – историческая фигура, для Екатеринбурга не сделал столько, сколько сделал руководитель нашей страны для Петербурга. Может быть, Ельцин просто не успел, а может быть, ему хотелось, чтобы вся страна получала, – сказал Иванов.

Видели молодого Ельцина – тренера по волейболу? Получил мастера спорта СССР, работал с девушками, гулял по ночам с капитаном Валей