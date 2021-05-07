«Ростов» близок к аренде Комличенко с правом выкупа

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Нападающий «Динамо» Николай Комличенко может продолжить карьеру в «Ростове», сообщает инсайдер Нобель Арустамян.

«Ростов» близок к аренде с правом выкупа Николая Комличенко из «Динамо». Переговоры на финишной прямой, клубы близки к согласованию перехода. Остались последние нюансы.

Комличенко потерял место в старте «Динамо» и готов к трансферу. В самое ближайшее время стороны ударят по рукам», – написал журналист в телеграм-канале.

За полтора года в «Динамо» 25-летний форвард провел 36 матчей в РПЛ и забил 7 голов, 5 из которых – с пенальти. Статистику Комличенко можно найти здесь.

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