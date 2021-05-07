«Ростов» близок к аренде Комличенко с правом выкупа

Нападающий может продолжить карьеру в , сообщает инсайдер .

«Ростов» близок к аренде с правом выкупа Николая Комличенко из «Динамо». Переговоры на финишной прямой, клубы близки к согласованию перехода. Остались последние нюансы.

Комличенко потерял место в старте «Динамо» и готов к трансферу. В самое ближайшее время стороны ударят по рукам», – написал журналист в телеграм-канале.

За полтора года в «Динамо» 25-летний форвард провел 36 матчей в и забил 7 голов, 5 из которых – с пенальти. Статистику Комличенко можно найти здесь.