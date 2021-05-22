Флойд Мейвезер за бой с Логаном Полом получит минимум 10 млн долларов. Блогер – 250 тысяч

Стали известны гонорары экс-чемпиона мира в пяти дивизионах и Логана Пола.

Гарантированный гонорар Мейвезера – 10 миллионов долларов плюс 50% от платной трансляции от поединка. Организаторы ожидают прибыль в районе 200 миллионов долларов. Таким образом, Флойд может получить около 100 миллионов.

Полу гарантированы 250 тысяч долларов плюс 10% от платной трансляции. Разовая платная трансляция от телеканала Showtime составляет 50 долларов.

Флойд Мейвезер: «Готов провести реванш с Конором. Это легкий соперник для меня»

Флойд Мейвезер против Логана Пола. Онлайн самого сумасшедшего боя года