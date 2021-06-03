Ролан Гаррос. Зверев играет с Дьере, Медведев встретится с Опелкой, Циципас – с Изнером

Теги Ролан Гаррос результаты ATP Александр Зверев Даниил Медведев Стефанос Циципас Теннис

В шестой день «Ролан Гаррос» Даниил Медведев сыграет с Рейлли Опелкой. Стефанос Циципас не раньше 22:00 мск поборется с Джоном Изнером.

Все результаты турнира здесь. Полностью сетка здесь.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

30 мая – 13 июня 2021

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Рейлли Опелка (США) Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
4 июня, 15.40
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Джон Изнер (США)
Дата проведения
4 июня, 22.00
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Ласло Дьере (Сербия)
5:1
Дата проведения
4 июня, 14.57
Онлайн матча

 

Каспер Рууд (Норвегия) Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
6:7|6:2|6:6
Дата проведения
4 июня, 12.11
Онлайн матча

 

Кеи Нисикори (Япония) Хенри Лааксонен (Швейцария)
6:5
Дата проведения
4 июня, 14.18
Онлайн матча

 

Фабио Фоньини (Италия) Федерико Дельбонис (Аргентина)
4:6|1:6|0:0
Дата проведения
4 июня, 13.41
Онлайн матча

 

Маркос Гирон (США) Кристиан Гарин (Чили)
Дата проведения
4 июня, 15.55
Онлайн матча

 

Стив Джонсон (США) Пабло Каррено-Буста (Испания)
Дата проведения
4 июня, 16.10
Онлайн матча

 

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