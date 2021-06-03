Ролан Гаррос. Зверев играет с Дьере, Медведев встретится с Опелкой, Циципас – с Изнером

В шестой день «Ролан Гаррос» Даниил Медведев сыграет с Рейлли Опелкой. Стефанос Циципас не раньше 22:00 мск поборется с Джоном Изнером.
Все результаты турнира здесь. Полностью сетка здесь.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
30 мая – 13 июня 2021
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
- Дата проведения
- 4 июня, 15.40
- Дата проведения
- 4 июня, 22.00
- Дата проведения
- 4 июня, 14.57
- Дата проведения
- 4 июня, 12.11
- Дата проведения
- 4 июня, 14.18
- Дата проведения
- 4 июня, 13.41
- Дата проведения
- 4 июня, 15.55
- Дата проведения
- 4 июня, 16.10