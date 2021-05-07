Станислав Черчесов: «Шунин – номер один в сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о вратарской линии команды.

– В матче с Польшей вы заменили Шунина в начале второго тайма. В игре с Болгарией нет желания попробовать в деле с первых минут? И получит ли игровую практику ?

– Наше видение по вратарской линии: Шунин, Сафонов и Дюпин, они у нас в заявке. Готовимся к ЧЕ, в тренировочном процессе было видно, что Сафонов набрал форму – готов, здоров. Сейчас каждому надо быть готовым к играм – поэтому дали возможность сыграть Матвею с Польшей.

Мы во всех своих игроках уверены, с этим проблем нет. Другое дело, что Шунин у нас – номер один, он готовится к ЧЕ, – сказал Черчесов.