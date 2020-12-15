Чемпионат мира по волейболу-2022 пройдет в России, несмотря на санкции WADA

Международная федерация волейбола (FIVB) подтвердила, что мужской чемпионат мира 2022 года пройдет в России.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства ( ) до декабря 2022 года Россия не может принимать чемпионаты мира. Однако FIVB сохраняла возможность провести турнир в России в случае доказательства, что перенос в другую страну невозможен.

«FIVB приветствует признание WADA того факта, что юридически и практически невозможно перенести проведение чемпионата мира по волейболу среди мужчин 2022 года из России, учитывая, насколько далеко продвинулась подготовка к этому мероприятию, которое пройдет в нескольких городах», – заявил президент FIVB Ари Граса.

FIVB продолжит работать вместе с WADA и организаторами чемпионата мира для того, чтобы гарантировать выполнение санкций .

ЧМ-2022 среди мужских команд пройдет в десяти городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.

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