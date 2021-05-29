Лига наций. Россия выигрывает у Австралии после второго сета

Сегодня в Римини проходят матчи пятого тура волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборная России сыграет с Австралией.

Лига наций

Мужчины

Римини, Италия

5-й тур

Россия – Австралия – 2-0 (25:19, 26:24, идет третий сет)





Аргентина – Словения – 0-3 (19:25, 22:25, 18:25)





Нидерланды – Германия – 3-2 (25:18, 23:25, 25:20, 23:25, 15:13)





Бразилия – Япония – 3-0 (25:20, 25:16, 25:20)





Сербия – Франция – 3-2 (22:25, 24:26, 25:22, 25:23, 15:9)





Иран – Италия – 3-1 (26:24, 29:27, 21:25, 25:22)





Польша – США – 3-0 (25:17, 28:26, 25:17)





Канада – Болгария – 22:00





Турнирное положение: Словения – 4 победы – 1 поражение (12 очков), Польша – 4-1 (12), Бразилия – 4-1 (12), Франция – 4-1 (12), Сербия – 4-1 (11), Россия – 3-1 (10), Иран – 3-2 (9), Япония – 3-2 (7), Германия – 2-3 (8), США – 2-3 (6), Болгария – 1-3 (5), Канада – 1-3 (3), Нидерланды – 1-4 (3), Италия – 1-4 (2), Аргентина – 1-4 (2), Австралия – 0-4 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, занявшие места с 1 по 4, выходят в финальную стадию турнира.