Российскую теннисистку задержали на «Ролан Гаррос» по делу о договорных матчах (Le Parisien)

Теги Ролан Гаррос WTA договорные матчи Яна Сизикова Теннис

Россиянку Яну Сизикову в четверг вечером задержали в Париже после того, как она с Екатериной Александровой проиграла парный матч на «Ролан Гаррос». По данным Le Parisien, это связано с расследованием договорных матчей. 

В прошлом году в адрес 26-летней Сизиковой возникли подозрения из-за ее игры в парном матче «Ролан Гаррос». После этого парижская прокуратура начала расследование.

Сейчас россиянка занимает 101-е место в парном рейтинге WTA.

Россиянку подозревают в том, что она слила гейм на «Ролан Гаррос». Дело расследует полиция – и это уже норма для Европы

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья