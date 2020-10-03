Российскую теннисистку задержали на «Ролан Гаррос» по делу о договорных матчах (Le Parisien)

Россиянку Яну Сизикову в четверг вечером задержали в Париже после того, как она с проиграла парный матч на «Ролан Гаррос». По данным Le Parisien, это связано с расследованием договорных матчей.

В прошлом году в адрес 26-летней Сизиковой возникли подозрения из-за ее игры в парном матче . После этого парижская прокуратура начала расследование.

Сейчас россиянка занимает 101-е место в парном рейтинге WTA.

Россиянку подозревают в том, что она слила гейм на «Ролан Гаррос». Дело расследует полиция – и это уже норма для Европы