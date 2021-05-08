Товарищеские матчи. Испания играет с Португалией, Италия – с Чехией, Финляндия уступила Эстонии

Сегодня пройдут товарищеские матчи с участием европейских и африканских сборных. Испания играет с Португалией, Италия – с Чехией, Нигерия – с Камеруном.
- Дата проведения
- 4 июня, 19.00, «Олимпийский стадион»
- Гол:
- 0:1 – 59, пенальти Саппинен.
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Финляндия –
Градецки, Тойвио (О`Шонесси, 46), Вяйсянен (Уронен, 62), Араюури, Райтала, Камара, Шюллер (Тэйлор, 62), Сойри (Алхо, 82), Луд, Похьянпало (Пукки, 61), Форсс (Йенсен, 46).
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Эстония –
Хейн, Кууск, Метс, Тамм, Тенисте (Пикк, 52), Крейда (Соометс, 65), Оямаа (Ващук, 65), Пури, Васильев, Саппинен (Аньер, 65), Кяйт (Поом, 90).
- Дата проведения
- 4 июня, 19.00, «Филипп II»
- Голы:
- 1:0 – 35, пенальти Алиоски, 2:0 – 57 Тричковски, 3:0 – 74 Ристовски, 4:0 – 76 Чурлинов.
- Дата проведения
- 4 июня, 19.00, «Хипо-Арена»
- Дата проведения
- 4 июня, 20.30, «Ванда Метрополитано»
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Испания –
Унаи Симон, Пау Торрес (Эрик Гарсия, 63), Гайя, Лапорт (Льоренте, 79), Льоренте, Бускетс (Родри, 63), Фабиан Руис (Коке, 75), Сарабия (Жерар Морено, 75), Тиаго Алькантара (Педри, 62), Ферран Торрес, Мората.
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Португалия –
Руй Патрисиу, Семеду, Фонте, Пепе (Вильям Карвалью, 59), Геррейру, Сержиу Оливейра (Бруну Фернандеш, 59), Саншеш (Пальинья, 70), Диогу Жота (Рафа Силва, 70), Данилу Перейра, Жоау Феликс (Педру Гонсалвеш, 46), Роналду.
- Дата проведения
- 4 июня, 21.00, «Ференц Суса»
- Гол:
- 1:0 – 36 Шафер.
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Венгрия –
Гулачи (Дибус, 46), Ботка, Ланг, Салаи, Ловренчич, Кляйнхайслер (Него, 46), Шафер, Варга, Шигер, Холендер, Хан.
- Дата проведения
- 4 июня, 21.30, «Wiener Neustadter Stadion»
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Нигерия –
Окойе, Авазьем, Коллинз, Трост-Эконг, Шеху, Ндиди, Ивоби, Этебо, Саймон, Ихеаначо, Онуачу.
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Камерун –
Medjo, Биллонг, Фэ, Нгаде-Нгаджуи, Тшамба, Замбо-Ангисса, Гвет, Онгла, Нгамале, Токо-Экамби, Баокен.
- Предупреждение:
- Гвет (30).
- Дата проведения
- 4 июня, 21.45, «Торсвеллур»
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Фарерские о-ва –
Гестссон, Фэре, Давидсен, Ватнсдаль, Ватнхамар, Ханссон, Андреасен, Ольсен, Эдмундссон, Ольсен, Соренсен.
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Исландия –
Кристинссон, Фридрикссон, Херманнссон, Сампстед, Йоуханнессон, Бьярнасон, Торстейнссон, Гуннарссон, Bjarnason, Сигторссон, Бедварссон.
- Дата проведения
- 4 июня, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
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Италия –
Доннарумма, Флоренци, Кьеллини, Спинаццола, Бонуччи, Барелла, Жоржиньо, Берарди, Локателли, Инсинье, Иммобиле.
- Дата проведения
- 4 июня, 21.45, «Бонифика»
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Словения –
Белец, Стоянович, Мевля, Горенц-Станкович, Карич, Иличич, Коутер, Штулац, Млакар, Захович, Шпорар.
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Гибралтар –
Кулинг, Босио, Уайзмэн, Чиполина, Бритто, Чиполина, Ронан, Эннесли, Де Барр, Муэли, Торилла.
- Предупреждение:
- Белец (14).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.