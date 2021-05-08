Товарищеские матчи. Испания играет с Португалией, Италия – с Чехией, Финляндия уступила Эстонии

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Сегодня пройдут товарищеские матчи с участием европейских и африканских сборных. Испания играет с Португалией, Италия – с Чехией, Нигерия – с Камеруном

Товарищеские матчи

Финляндия – Эстония 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
4 июня, 19.00, «Олимпийский стадион»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 59, пенальти Саппинен.
ФинляндияГрадецки, Тойвио (О`Шонесси, 46), Вяйсянен (Уронен, 62), Араюури, Райтала, Камара, Шюллер (Тэйлор, 62), Сойри (Алхо, 82), Луд, Похьянпало (Пукки, 61), Форсс (Йенсен, 46).
ЭстонияХейн, Кууск, Метс, Тамм, Тенисте (Пикк, 52), Крейда (Соометс, 65), Оямаа (Ващук, 65), Пури, Васильев, Саппинен (Аньер, 65), Кяйт (Поом, 90).
Предупреждения:
Вяйсянен (47), Пури (64), Кяйт (74).

 

Северная Македония – Казахстан 4:0 (1:0, 3:0)
Дата проведения
4 июня, 19.00, «Филипп II»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 35, пенальти Алиоски, 2:0 – 57 Тричковски, 3:0 – 74 Ристовски, 4:0 – 76 Чурлинов.

 

Мальта – Косово 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
4 июня, 19.00, «Хипо-Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 19 Рашица, 1:1 – 45 Димек, 1:2 – 84 Рашица.

 

Испания – Португалия 0:0 (второй тайм)
Дата проведения
4 июня, 20.30, «Ванда Метрополитано»
Онлайн матча
ИспанияУнаи Симон, Пау Торрес (Эрик Гарсия, 63), Гайя, Лапорт (Льоренте, 79), Льоренте, Бускетс (Родри, 63), Фабиан Руис (Коке, 75), Сарабия (Жерар Морено, 75), Тиаго Алькантара (Педри, 62), Ферран Торрес, Мората.
ПортугалияРуй Патрисиу, Семеду, Фонте, Пепе (Вильям Карвалью, 59), Геррейру, Сержиу Оливейра (Бруну Фернандеш, 59), Саншеш (Пальинья, 70), Диогу Жота (Рафа Силва, 70), Данилу Перейра, Жоау Феликс (Педру Гонсалвеш, 46), Роналду.

 

Венгрия – Кипр 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
4 июня, 21.00, «Ференц Суса»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 36 Шафер.
ВенгрияГулачи (Дибус, 46), Ботка, Ланг, Салаи, Ловренчич, Кляйнхайслер (Него, 46), Шафер, Варга, Шигер, Холендер, Хан.
КипрМихаил, Иоанну, Каро, Сотириу, Псалтис, Авраам, Кастанос, Папулис, Артиматас, Питтас, Христофи.

 

Нигерия – Камерун 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
4 июня, 21.30, «Wiener Neustadter Stadion»
Онлайн матча
НигерияОкойе, Авазьем, Коллинз, Трост-Эконг, Шеху, Ндиди, Ивоби, Этебо, Саймон, Ихеаначо, Онуачу.
Камерун – Medjo, Биллонг, Фэ, Нгаде-Нгаджуи, Тшамба, Замбо-Ангисса, Гвет, Онгла, Нгамале, Токо-Экамби, Баокен.
Предупреждение:
Гвет (30).

 

Фарерские о-ва – Исландия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
4 июня, 21.45, «Торсвеллур»
Онлайн матча
Фарерские о-ваГестссон, Фэре, Давидсен, Ватнсдаль, Ватнхамар, Ханссон, Андреасен, Ольсен, Эдмундссон, Ольсен, Соренсен.
ИсландияКристинссон, Фридрикссон, Херманнссон, Сампстед, Йоуханнессон, Бьярнасон, Торстейнссон, Гуннарссон, Bjarnason, Сигторссон, Бедварссон.

 

Италия – Чехия 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
4 июня, 21.45, «Ренато Далль'Ара»
Онлайн матча
ИталияДоннарумма, Флоренци, Кьеллини, Спинаццола, Бонуччи, Барелла, Жоржиньо, Берарди, Локателли, Инсинье, Иммобиле.
ЧехияПавленка, Челюстка, Цоуфал, Брабец, Боржил, Барак, Дарида, Масопуст, Крал, Янкто, Крменчик.

 

Словения – Гибралтар 2:0 (первый тайм)
Дата проведения
4 июня, 21.45, «Бонифика»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 11 Шпорар, 2:0 – 17 Иличич.
СловенияБелец, Стоянович, Мевля, Горенц-Станкович, Карич, Иличич, Коутер, Штулац, Млакар, Захович, Шпорар.
ГибралтарКулинг, Босио, Уайзмэн, Чиполина, Бритто, Чиполина, Ронан, Эннесли, Де Барр, Муэли, Торилла.
Предупреждение:
Белец (14).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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