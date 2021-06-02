«Химки» не сыграют в Лиге ВТБ в следующем сезоне

Подмосковные не подтвердили свое участие в сезоне Единой лиги ВТБ-21/22.

«В лигу поступило официальное письмо, в котором «Химки» уведомили руководство лиги о том, что не могут подтвердить свое участие в сезоне-2021/22 из-за отсутствия финансовых гарантий», – сообщили ТАСС в пресс-службе Лиги ВТБ.

Ранее генеральный директор «Химок» Павел Астахов заявил, что у клуба нет подтвержденного финансирования на следующий сезон.

Генеральный директор Лиги ВТБ Илона Корстин отмечала, что «Химки» должны предоставить финансовые гарантии, если хотят участвовать в сезоне-21/22.

Также сообщалось, что у «Химок» есть задолженности перед игроками за сезон-20/21.

«Химки» в сезоне-20/21 заняли 7-е место в регулярке, а затем выбыли из плей-офф Единой лиги ВТБ на стадии 1/4 финала, уступив краснодарскому клубу «Локомотив-Кубань».

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