«Спартак» намерен продлить контракт с Бакаевым

«Спартак» намерен продлить контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым, сообщает «Спорт-Экспресс».
Нынешнее соглашение с 24-летним хавбеком действует до конца следующего сезона.
Ранее Бакаевым интересовалось «Динамо», в последний день зимнего трансферного окна игрок мог оказаться в команде тренера Сандро Шварца.
Теперь сторона игрока намерена пообщаться с новым тренером «Спартака» Руем Виторией, после чего начнется обсуждение контракта. По этой причине «Динамо» не делало предложения по переходу.
В прошлом сезоне Бакаев провел 26 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил гол и отдал семь результативных передач.