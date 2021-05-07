«Спартак» намерен продлить контракт с Бакаевым

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«Спартак» намерен продлить контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым, сообщает «Спорт-Экспресс».

Нынешнее соглашение с 24-летним хавбеком действует до конца следующего сезона.

Ранее Бакаевым интересовалось «Динамо», в последний день зимнего трансферного окна игрок мог оказаться в команде тренера Сандро Шварца.

Теперь сторона игрока намерена пообщаться с новым тренером «Спартака» Руем Виторией, после чего начнется обсуждение контракта. По этой причине «Динамо» не делало предложения по переходу.

В прошлом сезоне Бакаев провел 26 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил гол и отдал семь результативных передач.

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