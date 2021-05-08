В Турции экс-начальник полиции осужден на 2170 лет по делу о заговоре против «Фенербахче»

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В Турции состоялся суд по делу о сговоре против руководителей «Фенербахче».

В 2011 году занимавший тогда пост президента клуба Азиз Йылдырым был осужден на шесть лет за организацию договорных матчей. В итоге он провел в тюрьме год.

В те годы в турецком футболе был масштабный скандал, связанный с договорными матчами, причем инициатором называли именно «Фенербахче».

Сторону обвинения связывают с исламским общественным деятелем Фетхуллахом Гюленом, которого турецкие власти обвинили в попытке государственного переворота летом 2016 года.

В том же году было установлено, что дело о договорных матчах было сфабриковано сторонниками Гюлена, которые, занимая должности в судебных органах и полиции, обвинили «Фенербахче» и убрали с должностей клубных чиновников.

На этой неделе бывший глава медиа-группы Samanyolu, которая уже закрыта по решению турецких властей, Хидает Караджа был осужден на 1406 лет. Его обвинили в подстрекательстве к прослушиванию телефонных разговоров и подделке документов.

Бывший начальник полиции Назми Ардич был приговорен к 2170 годам тюремного заключения за подделку документов и заговор против «Фенербахче». Также сроки получили еще как минимум 25 человек.

Глава стамбульского клуба Али Коч заявил, что решение суда подтверждает, что клуб стал жертвой заговора сторонников Гюлена.

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