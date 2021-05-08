«ПСЖ» хочет перехватить Вейналдума у «Барсы». Парижане сделали более щедрое предложение

Будущее полузащитника остается неопределенным.

пытается перехватить 30-летнего хавбека у «Барселоны» и подписать его бесплатно, сообщает ESPN со ссылкой на несколько источников.

К Вейналдуму проявили интерес ряд топ-клубов Европы. Но «ПСЖ» сделал гораздо более щедрое предложение футболисту, чем «Барса».

В настоящее время Вейналдум склоняется к переезду в Париж. Источники в «Барсе» теперь сомневается, что смогут закрыть сделку.

Ранее была информация, что Вейналдум уже согласовал трехлетний контракт с «Барселоной» и должен пройти медосмотр до Евро.

Футболист покинет в конце июня как свободный агент.