«ПСЖ» хочет перехватить Вейналдума у «Барсы». Парижане сделали более щедрое предложение

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Будущее полузащитника Джорджиньо Вейналдума остается неопределенным.

«ПСЖ» пытается перехватить 30-летнего хавбека у «Барселоны» и подписать его бесплатно, сообщает ESPN со ссылкой на несколько источников.

К Вейналдуму проявили интерес ряд топ-клубов Европы. Но «ПСЖ» сделал гораздо более щедрое предложение футболисту, чем «Барса».

В настоящее время Вейналдум склоняется к переезду в Париж. Источники в «Барсе» теперь сомневается, что смогут закрыть сделку. 

Ранее была информация, что Вейналдум уже согласовал трехлетний контракт с «Барселоной» и должен пройти медосмотр до Евро.

Футболист покинет «Ливерпуль» в конце июня как свободный агент.

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