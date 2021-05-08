«ПСЖ» хочет перехватить Вейналдума у «Барсы». Парижане сделали более щедрое предложение

Будущее полузащитника Джорджиньо Вейналдума остается неопределенным.
«ПСЖ» пытается перехватить 30-летнего хавбека у «Барселоны» и подписать его бесплатно, сообщает ESPN со ссылкой на несколько источников.
К Вейналдуму проявили интерес ряд топ-клубов Европы. Но «ПСЖ» сделал гораздо более щедрое предложение футболисту, чем «Барса».
В настоящее время Вейналдум склоняется к переезду в Париж. Источники в «Барсе» теперь сомневается, что смогут закрыть сделку.
Ранее была информация, что Вейналдум уже согласовал трехлетний контракт с «Барселоной» и должен пройти медосмотр до Евро.
Футболист покинет «Ливерпуль» в конце июня как свободный агент.