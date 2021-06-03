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    НБА. Плей-офф. «Даллас» примет «Клипперс»

    Теги результаты Даллас Клипперс НБА НБА плей-офф Баскетбол

    В пятницу, 4 июня, «Даллас» примет «Клипперс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА (3-2).

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд (до четырех побед)

    Шестой матч

    Даллас – Клипперс
    Дата проведения
    5 июня, 04.00, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    «Даллас» ведет в серии – 3-2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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