НБА. Плей-офф. «Даллас» примет «Клипперс»

В пятницу, 4 июня, «Даллас» примет «Клипперс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НБА (3-2).
НБА
Первый раунд (до четырех побед)
Шестой матч
- Дата проведения
- 5 июня, 04.00, «American Airlines Center»
«Даллас» ведет в серии – 3-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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