Президент «Урала»: «Все деньги в Москве. В Екатеринбурге вторую ветку метро никак не достроят, а у вас по 23 станции каждый год. А всей России как быть?»

Президент , комментируя неполучение лицензии , высказался о распределении средств между Москвой и регионами.

– Представьте, я – крупный бизнесмен, у меня есть деньги. И вот я родился в 30-тысячном городке Сысерти под Екатеринбургом и хочу сделать футбольную команду для своих земляков.

Строю себе там великолепный стадиончик тысяч на 5-7, он всех устраивает. Все сделано: раздевалки, поле, охрана. И дети у меня прекрасно играть начали, и свои воспитанники – представьте, что все получилось.

И почему мне в этом городе нельзя иметь команду РПЛ? Почему я должен играть на 20-30-тысячном стадионе? К нам не придет народу больше 10 тысяч. Мало того, что это бессмысленно, так стадион еще и содержать надо – каждое кресло обходится в тысячу евро или долларов, например. Нормально это?

– Ну, сделайте в Сысерти пристройку еще на 2000 человек, раз в РПЛ хотите – контракты-то все равно будут ого-го.

– Пристройку? Ну, вот в Оренбурге сейчас хотели сделать трибуны сбоку, чтобы вместимость была 10 тысяч, но для чего это? Только на «Зенит», ЦСКА и «Спартак» может прийти полный стадион. Мы ж с «Уралом» несколько раз приезжали, и я ни разу не видел там полный стадион.

– Но это отговорки для бедных – «Оренбург» знал все правила и обещал их выполнить, не протестовал.

– Да, они знали все правила, ваша правда. Если ты обещаешь, надо выполнять. Раз вы ставили задачу выходить, то должны были решить вопрос еще в прошлом году.

Ну опять же, к другому: говорят, что нужно запретить командам в чужом регионе играть. А почему нет? Они же себя показывают. Вот «Оренбург» вышел сейчас по спортивному принципу, так вы играйте хоть где. А то получается: пока вы не доделаете свой стадион, мы не разрешим вам играть нигде за пределами региона. Так в Москве таких замен масса, в Петербурге тоже.

А всей России как быть? А то все в Москве, все деньги в Москве. У нас в Екатеринбурге вторую ветку метро никак не достроят, а у вас по 23 станции каждый год открывается.

Почему бы наши деньги не оставить здесь, как Казань в свое время сделала, они же добились, чтобы у себя налоги оставлять. Теперь у них «Рубин», «Ак Барс», «Уникс» – все на ведущих ролях. А у нас «Уралочка», которая делала славу городу, завоевывала медали, но уже не та, – отметил Иванов.