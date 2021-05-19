Елена Вяльбе выиграла праймериз «Единой России» в Ивановской области

Трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации лыжных гонок России ( ) победила на праймериз «Единой России» по выборам в Государственную думу в Ивановской области.

За Вяльбе было отдано 82950 голосов. Второе место занял действующий депутат Госдумы Юрий Смирнов (63493 голоса), третье – глава Иваново Владимир Шарыпов (57565).

Голосование в Ивановской области проходило очно и в онлайн-формате.

Вяльбе участвует в выборах в Госдуму впервые. Списки кандидатов, которые в сентябре будут представлять «Единую Россию» на выборах, утвердят на съезде партии 19 июня.

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