Елена Вяльбе выиграла праймериз «Единой России» в Ивановской области

Теги лыжные гонки Государственная дума ФЛГР Елена Вяльбе Политика Лыжи

Трехкратная олимпийская чемпионка, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе победила на праймериз «Единой России» по выборам в Государственную думу в Ивановской области.

За Вяльбе было отдано 82950 голосов. Второе место занял действующий депутат Госдумы Юрий Смирнов (63493 голоса), третье – глава Иваново Владимир Шарыпов (57565). 

Голосование в Ивановской области проходило очно и в онлайн-формате. 

Вяльбе участвует в выборах в Госдуму впервые. Списки кандидатов, которые в сентябре будут представлять «Единую Россию» на выборах, утвердят на съезде партии 19 июня. 

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