Разин, Хартли и Никитин – номинанты на приз лучшему тренеру сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига назвала номинантов на приз лучшему тренеру сезона КХЛ-2020/21. За награду поборются («Северсталь»), Игорь Никитин ( ) и Боб Хартли ( ).

под руководством Разина одержала 32 победы в 61 матче. Череповецкий клуб впервые за три сезона вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил московскому «Динамо» в пяти играх.

ЦСКА выиграл 56 из 82 матчей, победил в регулярном чемпионате и вышел в финал Кубка Гагарина третий сезон подряд.

У «Авангарда» 52 победы в 84 матчах сезона. Команда под руководством канадского специалиста впервые выиграла Кубок Гагарина.

Обладателем приза лучшему тренеру сезона ранее становились Олег Знарок (четырежды), Зинэтула Билялетдинов (дважды), Милош Ржига, Майк Кинэн, Вячеслав Быков, Дмитрий Квартальнов и Игорь Никитин.

Церемония закрытия сезона КХЛ состоится 8 июня 2021 года.