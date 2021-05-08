Глава Telesport: «РФС не понимает элементарного, назначая игру футбольной сборной на то же время, что и полуфинал ЧМ по хоккею с возможным участием России»

, глава компании Telesport, владеющей правами на показ матчей сборной России, прокомментировал ситуацию с трансляцией товарищеской игры против Болгарии 5 июня.

– Задайте вопрос РФС, почему они перед тем как назначать товарищеские матчи, не согласовывают с нами даты и время, что должны делать. И почему они не понимают элементарных вещей, назначая игру футбольной сборной на то же время, что и полуфинал чемпионата мира по хоккею с возможным участием сборной России.

Поэтому все проблемы по матчам футбольной сборной 1 и 5 июня сгенерированы РФС. Они могли поставить игры на любые дни и любое время, но они отобрали аудиторию и у себя, и у хоккеистов.

– Теперь все ждут результата матча Россия – Канада на ЧМ?

– Именно так. И другие каналы не хотят ставить товарищеский матч сборной России по футболу против матча хоккейного – в полуфинале чемпионата мира. И правильно делают, так как это обрежет аудиторию и одним, и вторым.

– Что предпринимали вы?

– Трижды писали письма в с просьбой перенести время или дни матчей, но нам отказали. Можно было проконсультироваться с нами или самим посмотреть на очевидные вещи, но... – заявил Макаренко.

Первый канал покажет игру России с Болгарией, если хоккейная сборная не выйдет в полуфинал ЧМ