Глава Telesport: «РФС не понимает элементарного, назначая игру футбольной сборной на то же время, что и полуфинал ЧМ по хоккею с возможным участием России»

Теги Петр Макаренко Сборная России по хоккею Сборная России по футболу сборная Болгарии по футболу телевидение РФС ЧМ по хоккею товарищеские матчи (сборные) календарь календарь Телеспорт Футбол

Петр Макаренко, глава компании Telesport, владеющей правами на показ матчей сборной России, прокомментировал ситуацию с трансляцией товарищеской игры против Болгарии 5 июня.

– Задайте вопрос РФС, почему они перед тем как назначать товарищеские матчи, не согласовывают с нами даты и время, что должны делать. И почему они не понимают элементарных вещей, назначая игру футбольной сборной на то же время, что и полуфинал чемпионата мира по хоккею с возможным участием сборной России.

Поэтому все проблемы по матчам футбольной сборной 1 и 5 июня сгенерированы РФС. Они могли поставить игры на любые дни и любое время, но они отобрали аудиторию и у себя, и у хоккеистов.

– Теперь все ждут результата матча Россия – Канада на ЧМ?

– Именно так. И другие каналы не хотят ставить товарищеский матч сборной России по футболу против матча хоккейного – в полуфинале чемпионата мира. И правильно делают, так как это обрежет аудиторию и одним, и вторым.

– Что предпринимали вы?

– Трижды писали письма в РФС с просьбой перенести время или дни матчей, но нам отказали. Можно было проконсультироваться с нами или самим посмотреть на очевидные вещи, но... – заявил Макаренко.

Первый канал покажет игру России с Болгарией, если хоккейная сборная не выйдет в полуфинал ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья