8 игроков «Ахмата» и 1 из «Локо» дисквалифицированы за драку в матче молодежного первенства

КДК РФС дисквалифицировал восемь игроков «Ахмата» по итогам массовой драки в матче против «Локомотива» в молодежном первенстве (1:5).

Хамзат Хажмухамбетов, , Магомед Арцуев, Абубакар Иналкаев, Абдул-Малик Джакуев и Билал Ахъядов получили шестиматчевую дисквалификацию за участие в массовой драке.

Турпал-Али Ибишев дисквалифицирован на две игры за оскорбительное поведение в адрес официального лица матча.

получил дисквалификацию на восемь матчей за участие в массовой драке, толчок судьи и оскорбительное поведение в адрес официального лица.

Также на шесть матчей за участие в массовой драке дисквалифицирован игрок «Локомотива» Артем Карпукас.

«Ахмат» был оштрафован на 75 тысяч рублей – за необеспечение безопасности на стадионе, за появление на поле постороннего лица и за неподобающее поведение команды (3 удаления).

Потасовка началась с того, что Садулаев толкнул судью в концовке матча.

Молодежка «Ахмата» развязала драку в матче с «Локо». Били ногами, а началось с толчка судьи