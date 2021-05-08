Хабиб не обиделся на Кадырова, у де Брюйне перелом носа, Осаку могут забанить за игнор медиа, фиаско белорусских хоккеистов и другие новости

1. Хабиб Нурмагомедов спустя две недели нашел в себе силы ответить Рамзану Кадырову – в словах о «проекте UFC» ничего обидного он не видит. Даже к обещавшему порвать его Хамзату Чимаеву у экс-чемпиона нет никаких претензий. В любом случае на возвращение Хабиба надеяться не стоит, даже многомиллионный поединок с Мейвезером, скорее всего, уже никогда не состоится.

Кадыров тем временем вызвал на бой с его 13-летним сыном блогера Тумсо Абдурахманова и в случае поражения пообещал покинуть пост главы Чечни.

2. У Кевина де Брюйне после столкновения с Антонио Рюдигером диагностированы перелом носа и стенки левой глазницы. Участие бельгийца в матчах групповой стадии Евро теперь под большим вопросом. Есть мнение, что у сборной России появились шансы. Рюдигер принес извинения игроку «Ман Сити», а тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес считает, что немца за тот фол можно было удалять с поля.

3. Первая сенсация на «Ролан Гаррос» – Доминик Тим проиграл 35-летнему Пабло Андухару и впервые в карьере вылетел в первом круге. 23-летний россиянин Роман Сафиуллин выиграл свой дебютный матч на РГ, Александр Зверев победил Оскара Отте, отыгравшись с 0:2. Хачанов и Циципас также вышли во 2-й круг. Сегодня стартует Медведев – есть ли у него шансы по итогам турнира стать первой ракеткой мира?

У женщин первый круг преодолели Кудерметова, Веснина, Павлюченкова, Квитова, Соболенко и Осака. Последняя объявила, что не будет общаться с журналистами, и уже получила за это штраф и неприятные перспективы быть дисквалифицированной.

4. Беларусь продолжает бесславное выступление на ЧМ по хоккею – после 0:6 от Швейцарии уплыли последние шансы выйти в плей-офф. Тренер Захаров бомбил, что с такими игроками на мировом первенстве делать нечего, из одной только КХЛ нужно иметь 50-60 кандидатов в команду. За отсутствие характера досталось белорусской сборной и от Михаила Грабовского. Все результаты дня смотрите здесь.

Россию ждет игра со Швецией – уже определен планируемый состав, Владислав Третьяк рассчитывает, что шведы сегодня будут наказаны.

5. Кажется, мы еще не до конца осознаем, какая перестройка намечается в «Барселоне»: уйти могут Гризманн, Дембеле, Роберто и даже ветераны Альба и Бускетс. Коутиньо, за которого каталонцы еще не выплатили 50 млн евро, предложили вернуть «Ливерпулю», а Бускетса может забрать «Бавария». А кто же будет играть? «Барса» хочет подписать защитников де Лигта и Пау Торреса. Агуэро вроде как уже прилетел на медосмотр, а вот обследование Вейналдума откладывается – в сборной Нидерландов требуют сейчас думать только о Евро. Доннаруммы на «Камп Ноу», похоже, не будет, борьбу за вратаря сборной Италии выигрывает «Ювентус».

6. ЦСКА проиграл «Милану» в матче за 3-е место «Финала четырех» Евролиги, победителем турнира стал «Анадолу Эфес».

7. Кубок Стэнли. «Тампа» обыграла «Каролину» в стартовом матче 2-го раунда, Кучеров делит лидерство в гонке бомбардиров. Ничушкин набрал очки в 3-й игре подряд и помог «Колорадо» разгромить «Вегас».

8. В «Реале» видят Рауля главным тренером команды, если не получится пригласить Почеттино. Зидан может вернуться когда-нибудь в будущем, но сейчас француз хочет поработать с другой командой.

9. Еще один русский талант отправился в НХЛ – 19-летний форвард Василий Подколзин заключил 3-летний контракт новичка с «Ванкувером». Пункта о возможном возврате в КХЛ в нем нет, зато такую опцию предусматривает договор Владимира Ткачева с «Лос-Анджелесом». Ну а Кириллу Капризову, по слухам, «Миннесота» предложила контракт на 8 лет с зарплатой свыше 8 млн долларов.

10. НБА. Плей-офф. «Бруклин» повел 3-1 в серии с «Бостоном», «Финикс» сравнял счет в противостоянии с «Лейкерс». Другие результаты – здесь.

11. «Зенит» U14 стал чемпионом России, обыграв «Спартак», и добавил еще один титул к победам своих команд U16, U17 и U18. Сергея Семака пацаны порадовали. А новость о попадании в третью корзину при жеребьевке ЛЧ в Петербурге встретили уже не так радостно. Михаил Боярский, например, считает, что ловить «Зениту» в Европе нечего.

12. Россиянин Александр Власов занял четвертое место в общем зачете веломногодневки «Джиро д’Италия».

13. «Тамбов» написал прощальное письмо болельщикам, обвинив в своем крахе кабинеты и высокопоставленных лиц.

14. Сборная Италии огласила состав на Евро – Иммобиле, Доннарумма, Жоржиньо и Кьеллини на месте.

15. Советник «Ред Булл» Гельмут Марко опроверг возможность возвращения в команду Даниила Квята.

Цитаты дня

Фердинанд о действиях Зинченко в моменте с голом «Челси»: «Это ленивая игра в защите. Беги за своим игроком, если он стоит – опекай»

Пеп Гвардиола: «Есть прекрасные команды, бравшие ЛЧ 4 раза за 60 лет. «Ман Сити» играл в финале впервые»

Александр Головин: «Никогда не буду ощущать себя в Европе так, как в России. Неважно, где именно – в Барселоне или в Монако»

Президент УЕФА о «Реале», «Барсе» и «Юве»: «Хотят играть в Суперлиге? Пусть играют втроем»