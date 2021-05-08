Дания не сделает исключения для въезда российских болельщиков после запроса РФС

Дания не сделает послаблений по допуску российских болельщиков на матч между местной национальной командой и сборной России.

обратился с соответствующей просьбой к , а Датская футбольная ассоциация перенаправила его в Министерство иностранных дел . Однако МИД не предоставил никаких исключений из действующих ограничений.

Матч сборных России и Дании 21 июня пройдет в Копенгагене в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы. Ранее Евросоюз рекомендовал странам пускать вакцинированных от коронавируса туристов, однако российские вакцины в список одобренных ВОЗ или Европейским медицинским агентством не входят.

Кажется, болельщиков из России не пустят на матч с Данией. И вакцина не поможет