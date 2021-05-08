«Матч ТВ» не покажет ни одного матча сборной России в группе Евро-2020

«Матч ТВ» не будет транслировать матчи сборной России на групповой стадии Евро-2020.

Ранее стало известно, что «Россия 1» покажет игру с Бельгией 12 июня, а матчи команды Станислава Черчесова против Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня) будут транслироваться на «Первом канале».

При этом в марте главный редактор субхолдинга «Матч ТВ» Александр Тащин заявлял, что канал покажет игру с Финляндией.

«Трансляции будут. Они традиционно поделены между нами, Первым каналом и ВГТРК. У каждого канала по 17 матчей, каждый канал покажет по одному матчу сборной России в группе. У нас матч Россия – Финляндия, который как раз состоится в Санкт-Петербурге», – сказал тогда Тащин.

Сообщалось, что у генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки напряженные отношения с руководителем Telesport Петром Макаренко. Именно эта компания, которая традиционно выступает в роли посредника, владеет правами на матчи сборной России и Евро-2020 в России.

В частности, из-за конфликта Макаренко и Канделаки товарищеский матч Россия – Польша был показан на «Рен ТВ», а не на «Матч ТВ». Отмечалось, что «Матч ТВ» может лишиться и плей-офф турнира.