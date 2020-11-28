Путин о хоккее: «Я не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя вроде начинает получаться»

Президент РФ дал комментарий по поводу своего уровня игры в хоккей.

Разговор об этом зашел у главы государства на встрече с руководством и активистами партии «Единая Россия».

Один из участников встречи предложил Путину сыграть с ветеранами в Красноярске.

«Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а только делаю вид, что умею это делать. Хотя вроде понемножку начинает получаться.

Это же не то, чем я занимался с детства, как борьбой дзюдо. Я на коньках-то раньше не стоял. Но это, тем не менее, доставляет удовольствие.

И я, как только представится возможность, с удовольствием сыграю и с вами, и с теми, кто вместе с вами занимается спортом», – сказал Путин.

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