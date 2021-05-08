Глава «Ман Сити» о Суперлиге: «Это была ошибка. Извиняюсь перед болельщиками и беру на себя всю ответственность»

Председатель совета директоров Хальдон аль Мубарак назвал решение клуба вступить в ошибкой.

«Хочу начать с извинений перед болельщиками. Это было ошибкой. Оглядываясь назад, я думаю, что нужно было сразу отказаться от участия в Суперлиге.

Я очень сожалею. Задним умом все крепки. Я сожалею. Было сложно. Непросто было сказать «да» и «нет», «мы в деле», «мы выходим».

С учетом того, когда мы в итоге сообщили об участии в Суперлиге, можно видеть, насколько сложным было это решение, как тяжело оно нам далось. Но также видно, что мы признаем ошибку. Мы должны были немедленно выйти из проекта.

Я принял окончательное решение по этому поводу и беру на себя всю ответственность. Это была ошибка», – заявил аль Мубарак.

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